Şırnak\'ta Terör Operasyonu: 1 Tutuklama

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Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terörle mücadele kapsamında 20-26 Ocak'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca tutuklandı.