Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terörle mücadele kapsamında 20-26 Ocak'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Terör Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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