İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak İli Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur" dedi.
Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Şırnak mitinginde eşlik eden koruma ekibinin geçirdiği trafik kazasında polis memuru İlker Duran'ın da şehit olduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Milletimizin baş sağ olsun. Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak İli Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."
İdil ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında koruma ekibinden polis memuru Fırat Der şehit olmuş, 2'si polis 3 kişi yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı: Şırnak'ta trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu - Son Dakika
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş, Türkiye-Ermenistan sınırının açılması konusunda güncel gelişmeleri AA Analiz için 3 soruda kaleme aldı. ADF 2024'ün Türkiye-Ermenistan ilişkilerine katkısı, Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasında gündeme gelen konular ve Azerbaycan ve Ermenistan sınır belirleme komisyonları görüşmelerindeki güncel gelişmeler ele alındı.
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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Candemir Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 5 sanık hakkında dava açıldı. Tutuklu sanıklar hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, apartmanın yıkılmasında kusurlarının bulunmadığını öne süren sanıkların ifadelerine ve bilirkişi raporuna yer verildi.
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Niğde'de yolda yürürken kalp krizi geçiren 83 yaşındaki Ali Haki Akcıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Niğde merkez Esenbey Mahallesi'nde meydana geldi. Akcıl'ın fenalaşması üzerine vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Akcıl, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak ne yazık ki hayatını kaybetti.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile Emek Mahallesi'nde Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi adayı Barış Toprak tarafından verilen iftara katıldı. Hatipoğlu, katılımcılara hitap ederek, seçim çalışmalarının iyi gittiğini ve son iki haftada daha da çok çalışacaklarını belirtti. Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Hatipoğlu, desteklerinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Horoz, böbrek sağlığı konusunda su ve tuz tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Böbreklerin vücuttaki atık maddelerin atılması, asit baz dengesinin sağlanması gibi önemli işlevleri olduğunu aktaran Horoz, böbreğin salgıladığı hormonlarla da tansiyon dengesi, kan yapımı, D vitamini aktifleşmesini sağladığını söyledi. Horoz, böbrek rahatsızlıklarının en fazla şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve böbrek taşı gibi hastalıkların etkilediğine dikkat çekti. Ayrıca, günlük su ve tuz ihtiyacının alınan gıdalardan karşılandığını ve fazladan su ve tuz tüketiminin sorunlara yol açabileceğini vurguladı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Bursları ile eğitim gören uluslararası öğrenciler, Ankara'da düzenlenen iftar programında Türkiye'deki ramazan atmosferini değerlendirdi. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycanlı öğrenciler, Türkiye'deki ramazanın ülkelerindeki ramazanla benzerlik gösterdiğini ve coşkulu geçtiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'de ramazanın maneviyatının daha yoğun yaşandığı ve iftar sofralarında insanların bir araya gelmesinin özel bir deneyim olduğu vurgulandı.
Nevşehir'de kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında muhafaza edilen tohumluk patatesler, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra ekim için Türkiye'nin farklı yörelerine sevk ediliyor. Bölgedeki depolardan sevk edilen ve ülkenin ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan tohumlar yeni sezonda bereketli hasat dönemi için toprakla buluşturuluyor. Nevşehir'deki depolarda yıllık 2 milyon ton patates depolanmakta ve bunun 250 bin tonu tohumluk patates olarak kullanılmaktadır.