İçişleri Bakanı: Şırnak\'ta trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak İli Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur" dedi.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Şırnak mitinginde eşlik eden koruma ekibinin geçirdiği trafik kazasında polis memuru İlker Duran'ın da şehit olduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Milletimizin baş sağ olsun. Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak İli Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."

İdil ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında koruma ekibinden polis memuru Fırat Der şehit olmuş, 2'si polis 3 kişi yaralanmıştı.