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Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum•
ŞIRNAK'ta ders çalışmak için arkadaşına gideceğini söyleyen Dicle Erden (19), eve dönmedi. Aile kızlarının bulunması için polise başvurdu.
Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde oturan ve üniversiteye hazırlanan Dicle Erden, dün sabah saatlerinde 'Arkadaşıma ders çalışmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Erden'in akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine ailesi, çevrede arama yaptı, arkadaşlarını aradı. Ancak Erden'e ulaşılamadı. Aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, Erden'i bulmak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Ders Çalışmak İçin Arkadaşına Giden Genç Kız Kayıp - Son Dakika