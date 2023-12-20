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Şırnak'ta Ders Çalışmak İçin Arkadaşına Giden Genç Kız Kayıp - Son Dakika
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Şırnak'ta Ders Çalışmak İçin Arkadaşına Giden Genç Kız Kayıp

Şırnak'ta üniversiteye hazırlanan Dicle Erden, ders çalışmak için arkadaşına gittiğini söyleyerek evden çıktı ancak geri dönmedi. Ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Şırnak\'ta Ders Çalışmak İçin Arkadaşına Giden Genç Kız Kayıp
20.12.2023 - 15:46,  Güncelleme: 15:47
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ŞIRNAK'ta ders çalışmak için arkadaşına gideceğini söyleyen Dicle Erden (19), eve dönmedi. Aile kızlarının bulunması için polise başvurdu.

Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde oturan ve üniversiteye hazırlanan Dicle Erden, dün sabah saatlerinde 'Arkadaşıma ders çalışmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Erden'in akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine ailesi, çevrede arama yaptı, arkadaşlarını aradı. Ancak Erden'e ulaşılamadı. Aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, Erden'i bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Dicle, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Ders Çalışmak İçin Arkadaşına Giden Genç Kız Kayıp - Son Dakika
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