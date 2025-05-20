Şırnak\'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu

Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 22 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 10-16 Mayıs'ta asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, yakalanan 22 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 14 cep telefonu, 6 bin 688 paket sigara, 97 elektronik sigara, 15 kilogram nargile tütünü, 19 elektronik eşya, 531 ayakkabı ve 12 muhtelif malzeme ele geçirildi.???????