Şırnak'ta Yangın Ormana Sıçradı
Şırnak'ta başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Ekipler müdahale ediyor.
Şırnak'ta otluk bölgede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Şırnak-Siirt kara yolu Çakırsöğüt köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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