Otomobiliyle motosiklete çarptı, kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı - Son Dakika
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Otomobiliyle motosiklete çarptı, kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı

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Mersin’in Toroslar ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, 4 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpışmanın ardından aracından inerek otomobilin kaputuna savrulan küçük çocuğu aşağı indiren vicdansız sürücü, daha sonra yerde yatan yaralıların üzerinden otomobiliyle geçerek kayıplara karıştı. Dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, bir çocuk da aracın kaputuna düştü. Kaputtaki çocuğu indirip yeniden otomobiline binen sürücünün, yaralıların üzerinden geçerek kaza yerinden kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

YOLA SAVRULDULAR 

Kaza, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi 93073 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ani manevra yapan otomobil karşı yönden gelen ve üzerinde biri çocuk 4 kişinin bulunduğu motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi savrularak yola düştü.

Otomobiliyle motosiklete çarptı, kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı

ÖNCE ÇOCUĞU İNDİRDİ, SONRA YARALILARI EZEREK KAÇTI

Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracından inerek çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön kaput bölümüne düşen küçük çocuğu aşağı indirdi. Daha sonra yeniden aracına binen sürücü, yerde yatan yaralıların üzerinden otomobiliyle geçerek olay yerinden uzaklaştı.

Otomobiliyle motosiklete çarptı, kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Otomobiliyle motosiklete çarptı, kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin motosiklete çarpmasıyla birlikte biri çocuk 3 kişinin yola savrulduğu, sürücünün araçtan inerek otomobilin ön kaputuna düşen küçük çocuğu indirdiği, ardından tekrar direksiyon başına geçerek yerde yatan yaralıların üzerinden otomobiliyle geçtiği ve olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Görüntülerde kazanın ardından yaşanan panik ve çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmek için olay yerine koştuğu da görüldü.

Otomobiliyle motosiklete çarptı, kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı
Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Toroslar, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Mersin, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiliyle motosiklete çarptı, kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobiliyle motosiklete çarptı, kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı - Son Dakika
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