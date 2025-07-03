Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.
Şırnak merkez kırsalında yaralı ve bitkin 2 kızıl şahin bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile güvenlik güçlerine bildirdi.
Bölgeye giden DKMP ekipleri, teslim aldıkları 2 kuşu, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürdü.
Koruma altına alınan kuşlar, buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacak.??????
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Yaralı 2 Kızıl Şahin Tedavi Ediliyor - Son Dakika
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