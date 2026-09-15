Şırnak'ta yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ın Cizre, Silopi, İdil ve Güçlükonak ilçelerinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğünce dün yapılan "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Dün yasa dışı bahis oynatma, yasa dışı bahisten gelir elde etme ve elde edilen geliri hesaplar arasında nakletme gibi eylemlerin tespitine yönelik yapılan çalışmada, MASAK raporlarının da incelenmesi sonucunda yasa dışı bahis ve sanal kumar platformlarında kullanılan, işlem hacmi 2 milyar 646 milyon 481 bin 191 lira 69 kuruş olan hesaplar mercek altına alınmış, şüphelilere yönelik Cizre merkezli, Silopi, İdil ve Güçlükonak'ta belirlenen 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Ayrıca adreslerde çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.