Şırnak'ta Yaylalara Yol Açık Tutuluyor

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Şırnak'ta yaylada kalan aileler için karla kaplı yollar açık tutuluyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Faraşin Yaylası'nda kalan aileler için bölgeye giden yolların kar yağışı nedeniyle kapanmaması adına çalışmalar devam ediyor.

İlçede Faraşin Yaylası'nda yaz-kış kalan 4 aile için yollar açık tutuluyor. İl Özel İdare ekipleri, yaylaya giden iki ayrı yolu ve grup köy yollarının açık kalması için hazırda ekip bulunduruyor.