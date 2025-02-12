Şırnak'ta yaylada kalan aileler için karla kaplı yollar açık tutuluyor
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Faraşin Yaylası'nda kalan aileler için bölgeye giden yolların kar yağışı nedeniyle kapanmaması adına çalışmalar devam ediyor.
İlçede Faraşin Yaylası'nda yaz-kış kalan 4 aile için yollar açık tutuluyor. İl Özel İdare ekipleri, yaylaya giden iki ayrı yolu ve grup köy yollarının açık kalması için hazırda ekip bulunduruyor.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Yaylalara Yol Açık Tutuluyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?