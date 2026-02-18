Şırnak'taki 585 Cami Ramazan'a Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'taki 585 Cami Ramazan'a Hazır

Şırnak\'taki 585 Cami Ramazan\'a Hazır
18.02.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak İl Müftülüğü, 585 camiyi Ramazan'a hazırladı; İmam ve müezzinler görev başında olacak.

Şırnak İl Müftülüğü, 585 caminin tertip düzen ve temizliğini sağlayarak ramazan ayına hazırladı.

İl Müftüsü Arif Yeşlioğlu, AA muhabirine, kentte en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ramazana ayına kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Yeşiloğlu, bu akşam ilk teravih ve sahur ile yarın ramazan ayının ilk gününde oruçlu olarak mübarek aya başlayacaklarını belirtti.

Ramazan ayının önemine değinen Yeşiloğlu, şunları kaydetti:

"Şırnak'ta 585 cami ramazan ayında ibadete açık olacak. Camilerde 567 görevli imam ve müezzin görev alacak. İmam eksikliği olan camilerde de müftülüklerimiz gerekli hazırlıklarını yaptı. Camilerimizde huzur içerisinde bütün cemaatimizi ibadet etmeye ve namazlarını kılmaya davet ediyoruz. Bu sene Diyanet Başkanlığımızın ramazan ayı teması 'Cami ve Hayat'. Cami bizim için hayatın kendisidir. Camilerimiz ilim ve irfan mektebidir. Camilerimiz birliğimizin ve beraberliğimizin sembolüdür. Aynı kubbenin altında aynı saf içerisinde bizler omuz omuza vererek kardeşliğimizi ilan ederiz. Camilerde görevlilerimiz camilerin temizlenmesi ibadete hazır hale getirmesiyle alakalı çalışmalarını, hazırlıklarını tamamladılar. Rabbim huzur içerisinde ibadet etmeyi nasip eylesin. Ramazan ayımız mübarek olsun. Allah oruçlarımızı ve dualarımızı kabul eylesin."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Şırnak, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'taki 585 Cami Ramazan'a Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
15:25
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 17:24:32. #7.11#
SON DAKİKA: Şırnak'taki 585 Cami Ramazan'a Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.