Şırnak'tan İki Hasta Helikopterle Sevk Edildi - Son Dakika
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Şırnak'tan İki Hasta Helikopterle Sevk Edildi

17.06.2026 13:50
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Şırnak'ta iki hasta, Sağlık Bakanlığı helikopter ambulanslarıyla Diyarbakır ve Van'a sevk edildi.

ŞIRNAK'ta tedavileri devam eden ve ileri düzey sağlık hizmetine ihtiyaç duyan iki hasta, Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopter ambulanslarla Diyarbakır ve Van'a sevk edildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde tedavi ve takibi sürdürülen 74 yaşındaki Ö.O. durumunun uzman hekimler tarafından değerlendirilmesinin ardından ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlendi. Bunun üzerine Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda bölgeye Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulans yönlendirildi. Ö.O., sağlık ekiplerinin gözetiminde helikopter ambulansa alınarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Ayrıca, Silopi Devlet Hastanesi'nde takip edilen 31 yaşındaki riskli gebe G.T. için de acil sevk kararı alındı. G.T. ve bebeğin sağlık durumunun yakından izlenmesi amacıyla ileri tetkik ve tedavi gereksinimi üzerine helikopter ambulans devreye girdi. Riskli gebe G.T., sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla Diyarbakır'a ulaştırılarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şırnak'tan İki Hasta Helikopterle Sevk Edildi - Son Dakika

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