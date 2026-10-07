Şırnak Tarım ekipleri sonbaharda hububatı korumak için süne kışlaklarını denetliyor

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat üretiminde verim ve kalite kaybını önlemek amacıyla süne zararlısına karşı sonbahar kışlak kontrollerini sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personellerin tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve rekolte kayıplarını engellemek için saha denetimlerine devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin, hububat alanlarında zarara yol açan süneye karşı yüksek kesimlerde ve kışlak alanlarda inceleme yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar kapsamında İdil, Güçlükonak, Silopi ve merkez ilçede yürütülen arazi denetimlerinde, süne zararlısının kışlama alanlarındaki yoğunluğu ve hayatta kalma oranları tespit ediliyor. Gerçekleştirilen teknik gözlem ve verilerin, önümüzdeki üretim döneminde uygulanacak mücadele stratejisine temel oluşturacak."