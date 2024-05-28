Şırnak Uludere'de Müzik Sınıfı Açıldı - Son Dakika
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Şırnak Uludere'de Müzik Sınıfı Açıldı

Şırnak Uludere\'de Müzik Sınıfı Açıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Hilal İmam Hatip Fen Lisesi'nde bir hayırseverin desteğiyle müzik sınıfı açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, müzik sınıfının öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine katkı sağlayacağını belirtti. Açılışa, Uludere Kaymakamı, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı ve Hilal Beldesi Belediye Başkan Vekili de katıldı.

28.05.2024 21:15
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde Hilal İmam Hatip Fen Lisesinde oluşturulan müzik sınıfı açıldı.

Bir hayırseverin desteğiyle oluşturulan müzik sınıfının açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, müzik sınıfının öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine katkı sağlayacağını söyledi.

"Ali Karabulut Müzik Sınıfı"nın bölgenin eğitimine ve kültürel hayatına büyük katkı sunacağını ifade eden Demirtaş, bu sınıfın ilçedeki ikinci müzik sınıfı olduğunu belirtti.

Demirtaş, bu müzik sınıfının açılmasına vesile olan öğretmen Eyyüp Aba'ya da katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sınıfın açılışı yapıldı.

Açılışa, Uludere Kaymakamı Bekir Yalçın, İlçe Emniyet Amiri Ömer Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ufuk Yörük, Hilal Beldesi Belediye Başkan Vekili Ömer Babat da katıldı.

Kaynak: AA

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