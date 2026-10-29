Şırnak Uludere'de tırla çarpışan yolcu otobüsü eve çarparak durdu, 15 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak Uludere'de tırla çarpışan yolcu otobüsü eve çarparak durdu, 15 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Uludere\'de tırla çarpışan yolcu otobüsü eve çarparak durdu, 15 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir yolcu otobüsü, Hilal beldesi mevkisinde tırla çarpıştıktan sonra yol kenarındaki eve çarparak durdu. Kazada otobüsteki 15 kişi yaralandı; yaralılardan birinin durumu ağır, tırdaki bazı kovanlardaki arılar da telef oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde tırla çarpıştıktan sonra bir eve çarpan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı.

Şırnak'tan Hakkari'nin Yüksekova ilçesi istikametine giden Sabri Y. idaresindeki 06 BV 7711 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Selman G. yönetimindeki 42 FPA 46 plakalı arı yüklü tır ile Uludere ilçesinin Hilal beldesi mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bir süre sürüklenen otobüs, yol kenarındaki bir eve çarparak durdu.

Kazada, otobüste bulunan 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Şırnak ve Uludere'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada tırda bulunan bazı kovanlardaki arılar telef oldu.

Otobüsteki yolculardan Cevdet Yavuz, Yüksekova'ya gitmek için Cizre'den otobüse bindiğini söyledi.

Uyuduğu esnada kazanın meydana geldiğini belirten Yavuz, "Uyuduğum için kaza anını göremedim. Çarpışmanın etkisiyle uyandım." dedi.

Kaynak: AA
OtomobilUludereŞırnakGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Yeşilçam’ın cesur yıldızı Arzu Okay’ın son hali şaşırttı Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı
İsrail’de seçim sonrası ortalık karıştı Sokağa inenlerin 2 isteği var İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var
ABD’ye büyük darbe Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü Sonrası daha da korkunç Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç
Canlı yayında Özgür Özel’i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
10:54
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
10:29
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
10:07
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not 5 kişi gözaltına alındı
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı
09:58
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
09:51
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 11:11:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Şırnak Uludere'de tırla çarpışan yolcu otobüsü eve çarparak durdu, 15 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android