Şırnak-Uludere kara yolu, sağanak sonucu taşan akarsuyun ardından yeniden ulaşıma açıldı

Sağanak sonucu debisi yükselen akarsuyun taşmasıyla kapanan Şırnak- Uludere kara yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Dün sağanak sonucu kapanan Şırnak-Uludere kara yolunun ulaşıma açılması için Kaymakamlık, Belediye, Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince yürütülen çalışmalar tamamlandı.
Kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.
Dün sağanak sonucu Şırnak-Uludere kara yolu Uludere 3 ve Uludere 5 köprüleri mevkisinde akarsuyun debisi yükselmiş, suyun aniden taşması sonucu 2 köprü arasında bazı araçlar mahsur kalmış, Uludere -Şırnak kara yolu ulaşıma kapanmıştı.
Araçlar, bölgeye sevk edilen kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılmıştı.
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