Güncel

Şırnak Üniversitesi'nde 3 yeni bölüme öğrenci alacak

ŞIRNAK - Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, hemşirelik, işletme ve turizm işletmeciliği bölümlerinin açılacağını ve bu yıl öğrenci alacaklarını açıkladı.

Bölümün ilk öğrencilerinin önümüzdeki öğretim yılında ders başı yapacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, ilk yılı olduğu için 40 öğrenci bu bölümü tercih edebileceğini söyledi. Alkış, hemşirelik bölümünün Şırnak için de önemli bir kazanım olacağını belirtti.

Alkış, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak'ı öğrenci ve sağlık kenti haline getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Üniversitede yeni dönemde 3 bölüme bu eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci alacaklarını belirten Alkış, "Şırnak Üniversitesi olarak yeni nesil bir üniversiteyiz. Yaklaşık 6 bin 500 öğrencimiz var. 6 fakülte, 7 yüksek okulumuz var. Öğrencilerimiz çok güzel bir kampüse, çok iyi bir sosyal imkanlarda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Biz, önümüzdeki eğitim öğretim yılında var olan bölümlere yeni bölümler eklemeye karar verdik. Sağlık birimleri fakültemize bağlı hemşirelik programını açtık. Sağlık alanında yapılacak her yatırım ülkemiz için büyük bir değer olacaktır. Pandemi sürecinde bunu net bir şekilde gördük. Sağlık personeli her zaman lazım olabilmektedir. Bizde geleceğe yatırım olarak böyle bir programı açmayı uygun gördük" dedi.

Bu programın açılmasında büyük katkıları olan Yükseköğretim Kurulu Başkanına teşekkür ettiğini aktaran Rektör Alkış, "Bunun yanında iktisadi ve idari bilimler fakültemize bağlı olarak işletme bölümünü açtık. Bu bölüme de öğrenci alacağız önümüzdeki dönem itibarıyla. Bir diğer bölüm ise turizm yüksekokuluna bağlı olarak turizm işletmeciliği programı oldu. Bu programa da 30 öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacağız. Şırnak'ın bu tür programlara ihtiyacı vardır. İleri ki dönemde Petrol Mühendisliği, sondaj teknolojileri gibi programları açmayı planlıyoruz. Malum artık şehrimiz bir petrol şehri oldu. Bu açılacak bölümler üniversitemize büyük katkılar yapacağına inanıyoruz. Hemşirelik 40, işletme 20 ve turizm işletmecilik içinde 30 öğrenci alacağız. YKS sınavına girecek öğrencilerin başta hemşirelik olmak üzere bu 3 bölümümüzü tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Türkiye'nin en geniş kapsamlı laboratuvarlarından birine sahibiz" şeklinde konuştu.