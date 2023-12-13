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Şırnak Üniversitesi öğrencileri yöreye özgü yemekleri hazırlıyor - Son Dakika
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Şırnak Üniversitesi öğrencileri yöreye özgü yemekleri hazırlıyor

Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, uygulamalı eğitim kapsamında kente özgü yemek ve tatlıları hazırlayarak öğretim üyelerinin beğenisine sunuyor. Öğrencilerin hazırladığı yemekler, jüri tarafından değerlendiriliyor.

Şırnak Üniversitesi öğrencileri yöreye özgü yemekleri hazırlıyor
13.12.2023 - 17:41,  Güncelleme: 18:01
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Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri uygulamalı eğitim kapsamında kente özgü hem unutulmaya yüz tutan hem de coğrafi işaretli yemek ve tatlıları hazırlayarak öğretim üyelerinin beğenisine sunuyor.

Öğrenciler bölümün mutfağında ayda iki kez hem yöreye özgü beğeni gören yemekleri hem de coğrafi işaretli lezzetleri hazırlıyor.

Bu hazırlanan yemekler öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendiriliyor.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede ve kentte unutulmaya yüz tutan yemekleri ortaya çıkarmak istediklerini belirterek, bu konuda hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Bugün maşık çorbası ve Cizre ilçesine özgü zerde tatlısı hazırlandığını dile getiren Çelik, öğrencilerin mezun olduklarında sektöre hızlı bir şekilde adapte olabilmesi için uygulamalı derslere çok önem verdiklerini ifade etti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Uygulamalı derslerimiz hem yerel hem de ulusal ve uluslararası mutfakları öğrenebilecekleri şekilde tasarlanmış durumda. Burada yetişen öğrencilerimiz kendi işletmelerini de kurabiliyorlar. Bunun yanında otel, restoran gibi işletmelerde şef, aşçı gibi pozisyonlarda çalışabiliyorlar. Coğrafi işaret alacak yemek ve tatlılar için Valilik, Ticaret ve Sanayi Odası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile koordineli çalışıyoruz. Tescil alan bütün ürünler için bu mutfakta üretim yapılarak başvuru sağlandı. Mehir çorbası ve şimşipe tatlısı da coğrafi işaret alacak ürünler arasında."

Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aysel Ercan İştin de öğrencilerin yaptığı yemeklerle bölgenin mutfak kültürünü ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

İştin, "Burada 20 istasyonlu mutfağımız var. Türkiye'de bu konuda en donanımlı mutfak bölümlerinden biriyiz. Öğrencilerimizin bu anlamda şanslılar." dedi.

Bölümde öğretim görevlisi Taner Nur ise öğrencilerle bölgesel ve kente özgü yemeklere ilişkin Ar-Ge çalışmaları da yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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