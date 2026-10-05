Şırnak Valiliği, Uludere ve Beytüşşebap için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

Şırnak Valiliği, Uludere ve Beytüşşebap için kuvvetli sağanak uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Yağışın özellikle Uludere ve Beytüşşebap'ta kuvvetli olacağı, geceye kadar süreceği, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.
Şırnak Valiliği, yarın kentte beklenen sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Özellikle kentin doğusundaki Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği, yağış nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.???????
Kaynak: AA
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