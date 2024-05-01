Şırnak Valiliği, yarın beklenen sağanağa karşı uyarıda bulundu

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Şırnak Valiliği, yarın kentte beklenen sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kent genelinde gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.