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Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin açılışını gerçekleştirdi. - Son Dakika
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Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, yenilenme çalışmaları tamamlanan Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Acil servisinde yapılan çalışmalar arasında ambulans girişinin ve resüsitasyon kırmızı alanının ana girişle entegrasyonu ve yakınlaştırılması, gözlem odası yapılması, muayene odalarının arttırılması ve ek hacim sağlanması yer alıyor. Açılış törenine çeşitli yetkililer ve vatandaşlar da katıldı.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi\'nin açılışını gerçekleştirdi.
20.12.2023 - 13:57,
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Şırnak Valisi Cevdet Atay, yenilenme çalışmaları tamamlanan Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin açılışı gerçekleştirdi.

Bu yıl eylül ayında hastanenin acil servisinde ambulans girişinin ve resüsitasyon kırmızı alanının ana girişle entegrasyonu ve yakınlaştırılması, arena merkezi sisteminde yaklaşık 25 yataklı geniş bir gözlem odası yapılması, muayene odalarının arttırılması, hasta bekleme alanının ve acil laboratuvarının genişletilerek ek hacim sağlanması çalışmaları yapıldı.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, düzenlenen törenle çalışmaları tamamlanan servisin açılışını gerçekleştirdi.

Acil servisi inceleyen Atay, yetkililerden bilgi aldı.

Törene, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, İl Jandarma Komutanı Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Altın, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hastane yönetimi, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin açılışını gerçekleştirdi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin açılışını gerçekleştirdi. - Son Dakika
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