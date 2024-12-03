Şırnak Valisi Ekici, engellilerle bir araya geldi

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Şırnak Valisi Birol Ekici, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engellilerle buluştu.

Vali Ekici, Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, devletin engellilerin hayatını kolaylaştırmak için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Valilik makamında bir engelli arkadaşıyla çalıştıklarını ifade eden Ekici, "Evinden çıkmakta zorluk yaşayan engelli kardeşlerimiz var. Bu durumda sorun yaşayan kardeşlerimiz lütfen bize ulaşsın. Paydaşlarımızla birlikte onları dışarı çıkaralım. Biz burada kamu gücünü kullanıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde engellilere yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Belediye olarak göreve geldikleri günden itibaren engellilere kolaylıklar sağladıklarını anlatan Yarka, "Engellilerin gerek sportif faaliyetlerde gerekse sosyal kültür birimimiz tarafından her türlü ihtiyaçları karşılanıyor." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya ise kent genelinde yaklaşık 15 bin engelli olduğunu, 6 bin 555 vatandaşa da evde bakım hizmeti verdiklerini bildirdi.

Her sağlıklı bireyin birer engelli adayı olduğunu dile getiren Kaya, "Sadece 3 Aralık günü değil, her gün engelliler bizim yüreğimizdedir." ifadesini kullandı.

Programa, Vali Yardımcısı Emine Dilce, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, engelliler ve aileleri katıldı.