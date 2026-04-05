Şırnak Valisi'nden AA'ya 106. Yıl Mesajı

05.04.2026 15:29
Vali Birol Ekici, Anadolu Ajansı'nın 106. yılı dolayısıyla önemli mesajlar verdi.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, kurulduğu günden bu yana Milli Mücadele'nin haklı sesini dünyaya duyuran, ülkenin gelişimini ve değişimini tarafsız, ilkeli ve güvenilir habercilik anlayışıyla kayıt altına alan Anadolu Ajansının bugün de ulusal ve uluslararası alanda önemli bir görevi başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Türkiye'nin sesi olma sorumluluğunu üstlenen köklü kurumun, her şartta doğru bilgiyi aktarma misyonuyla basın hayatının en önemli yapı taşlarından biri olmayı sürdürdüğünü ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

"Güçlü haber ağı, zengin içerik üretimi ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayan vizyonu ile Anadolu Ajansı, yalnızca ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana ulaşarak örnek bir habercilik anlayışı sergilemektedir. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, bugün bu önemli görevi büyük bir özveriyle sürdüren tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Anadolu Ajansının başarılarının artarak devam etmesini diliyor, 106. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum."

Kaynak: AA

