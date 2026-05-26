Cizre’de akraba iki aile arasında taşlı, sopalı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cizre’de akraba iki aile arasında taşlı, sopalı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

26.05.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde akraba iki aile arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı, 17 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, akraba oldukları belirtilen iki aile arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Cizre ilçesi Halk Kütüphanesi önünde meydana geldi. Akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları biber gazı kullanarak ayırdı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAVGA KAMERADA

Öte yandan kavga anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, kalabalık grubun birbirine saldırdıkları, çevredekilerin de panik yaşadığı görüldü.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak),

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Şırnak, Cizre, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizre’de akraba iki aile arasında taşlı, sopalı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İskoçya’da McTominay’in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı İskoçya'da McTominay'in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
Öğrenciler Bilgi Üniversitesi’nin yeniden açılmasını kampüste kutladı Öğrenciler Bilgi Üniversitesi'nin yeniden açılmasını kampüste kutladı
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel fotoğraflarında yeni düzenleme CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel fotoğraflarında yeni düzenleme

17:57
bulunacak
bulunacak
17:18
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
15:45
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 18:12:53. #7.13#
SON DAKİKA: Cizre’de akraba iki aile arasında taşlı, sopalı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.