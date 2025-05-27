Sırp bakan Macura'dan Uluslararası Aile Forumu'na övgü Açıklaması - Son Dakika
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Sırp bakan Macura'dan Uluslararası Aile Forumu'na övgü Açıklaması

27.05.2025 12:32
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Sırbistan Kadın-Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ile Kadınların Ekonomik ve Siyasi Güçlenmesinden Sorumlu Bakanı Tatjana Macura, ülkesini temsilen katıldığı Uluslararası Aile Forumu'nda harika konuşmacılardan inanılmaz fikirler edinme fırsatı bulduğunu söyledi.

Sırbistan Kadın-Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ile Kadınların Ekonomik ve Siyasi Güçlenmesinden Sorumlu Bakanı Tatjana Macura, ülkesini temsilen katıldığı Uluslararası Aile Forumu'nda harika konuşmacılardan inanılmaz fikirler edinme fırsatı bulduğunu söyledi.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katılan Macura, Türkiye ile ilişkilerine, Sırbistan'daki faaliyetlerine ve ailenin önemine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Forumda dünyanın dört bir yanından farklı tecrübeleri dinleme fırsatı bulduklarını belirten Macura, "Türkiye'nin aileyi ilk sıraya koymasına şaşırmamalıyız, aynı durumun Sırbistan için de geçerli olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Macura, Türkiye ve Sırbistan'ın özellikle son yıllarda oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, "Hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasındaki dostluk ilişkisi de buna önemli katkı sağlıyor. Eşlerin kız kardeşlik seviyesindeki ilişkilerini de atlamamak gerek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Vucic'in eşi Tamara Vucic'in yüksek düzeyde işbirliği içerisinde olduklarını belirten Macura, "Erdoğan ailesinin kızlarıyla tanışma fırsatım oldu ve iyi bir iletişim kurduk." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'a teşekkür

Macura, forumun organize edilmesi nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a teşekkür ederek, "Harika konuşmacılardan inanılmaz fikirler edinme fırsatı buldum. Yaşadığımız modern toplumda aile, internet ve sosyal ağlar başta olmak üzere birçok baskı ve zorluğa maruz kalmakta." ifadelerini kullandı.

Aile içinde birçok konunun konuşulması gerektiğinin altını çizen Macura, "Sırbistan, Avrupa ve dünyada pek az ülkenin başardığı bir şeyi başardı. Şu anda en büyük sorun olarak gördüğümüz doğurganlık oranını artırdı. 2007'de 1,38 oranında olan doğurganlık 2018'den bu yana sağlanan aile desteğiyle 1,62'ye yükseldi." dedi.

Macura, Sırbistan'da çocuk bekleyen ailelere maddi destek sağlandığını belirterek, gençlere yönelik de ev kredisi verildiğini söyledi.

Aile içerisinde sorumlulukların kadın ve erkek arasında bölüştürülmesi gerektiğine dikkati çeken Macura, "Sırbistan'da yeni nesil erkeklerin ev işleri ve çocuk bakımı konularında daha paylaşımcı olduğunu görüyoruz. Bu durum geleneklerimizi değiştirmiyor ancak içinde yaşadığımız zamanın gerektirdiği ihtiyaçlara karşılık veriyor. Kadının anne olması ama aynı zamanda iş gücüne dahil olması gibi." değerlendirmesini yaptı.

Macura, Türkiye ile aile konularında tecrübe paylaşımı yapmaktan da son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sırbistan, istanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırp bakan Macura'dan Uluslararası Aile Forumu'na övgü Açıklaması - Son Dakika

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