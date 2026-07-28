Sırrı Sakık\'tan Adalet Bakanı\'na Ziyaret

(ANKARA) - DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret ettiğini belirterek, "Görüşmemizde, Ağrı Diyadin'de fırında çalışırken katledilen çocuklar Orhan ve Muhammed'in dosyası başta olmak üzere, yıllardır adalet bekleyen faili meçhul dosyaları kapsamlı biçimde ele aldık. Ayrıca barış ve çözüm sürecini güçlendirecek hukuki ve insani adımlar; AİHM kararları konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk" bilgisini verdi.

Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dün Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Ağrı Diyadin'de fırında çalışırken katledilen çocuklar Orhan ve Muhammed'in dosyası başta olmak üzere, yıllardır adalet bekleyen faili meçhul dosyaları kapsamlı biçimde ele aldık. Ayrıca barış ve çözüm sürecini güçlendirecek hukuki ve insani adımlar, AİHM kararları konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk.

Toplumsal barışın ve ortak geleceğimizin en güçlü teminatının adalet olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız görüşmenin, kısa süre içinde somut ve olumlu sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nazik ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımı dolayısıyla Sayın Adalet Bakanına teşekkür ediyorum."