Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Mesajı - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı paylaştı.

03.05.2025 21:31
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum. Sanatçı ve siyasetçi kimliğiyle, en önemlisi şahsiyetiyle milletimizin her kesiminin gönlünde yer edinmişti. Toplumsal barış için gösterdiği çabalar her zaman minnetle hatırlanacaktır." ifadesini kullandı.

Fidan, Önder'in ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

15 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, 15 Nisan'da şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulansla, kalp akciğer canlandırması eşliğinde hastaneye kaldırılmıştı.

"Aort Diseksiyonu" tanısı konulan Önder'e, aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi ile tek damar baypas ameliyatı yapılmış ve Önder yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Hastaneden 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı belirtilmişti.

Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Mesajı - Son Dakika

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