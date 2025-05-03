Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 5 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

DEM Parti, kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde vefat eden Önder'in cenaze programına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, Önder için 5 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek.

Önder'in naaşı, aynı gün ikindi vakti Şişli Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

15 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da saat 22.41'de, şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulansla, kalp akciğer masajı eşliğinde hastaneye kaldırılmıştı.

"Aort Diseksiyonu" tanısı konulan Önder'e, aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi ile tek damar baypas ameliyatı yapılmış ve Önder yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Hastaneden 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı belirtilmişti.