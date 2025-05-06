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Sırrı Süreyya Önder'i Anma

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in anısını afişle yaşatıyor: 'Büyük barış gelecek.'

06.05.2025 11:00
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(ANKARA) - DEM Parti Genel Merkezi'ne geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in afişi asıldı. Afişte, "Güle güle Sırrı Abi, sana söz büyük barış bu ülkeye gelecek" ifadeleri yer aldı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18'inci gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Önder, 15 Nisan tarihinde İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Sırrı Süreyya Önder, İstanbul'daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

DEM Parti Genel Merkezi'ne bugün Önder'in afişi asıldı. Afişte, "Güle güle Sırrı Abi, sana söz büyük barış bu ülkeye gelecek" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

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