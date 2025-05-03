Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - Yeşil Sol Parti, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder için "Barışın sesi, umudun yüzü olan bir insanı kaybettik. Bu topluma barışın mümkün olabileceğini anlatan, barış için çaba harcayan, hapse düşen bir yoldaşımızı sonsuzluğa uğurladık. Ulaşmak için çaba harcadığı barış için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

Yeşil Sol Parti, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Türkiye halkları seni hiç unutmayacak. Hepimizin başı sağ olsun. Barışın sesi, umudun yüzü olan bir insanı kaybettik. Bu topluma barışın mümkün olabileceğini anlatan, barış için çaba harcayan, hapse düşen bir yoldaşımızı sonsuzluğa uğurladık. Acımız çok büyük. Sırrı yoldaşımızı insanların kardeşçe ve barış içinde yaşama mücadelesinin içinde kaybettik. Onun mücadelesini, çabasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ulaşmak için çaba harcadığı barış için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Eşitlik, özgürlük, adalet ve barış mücadelesi nedeniyle Mamak ve Silivri cezaevlerinde tutsak kalmış yoldaşımız Sırrı Süreyya'nın eksikliğini önümüzdeki günlerde çok daha fazla hissedeceğiz. Ülkenin en geniş kesimlerine barış umudunu taşıyan, barışın sesi ve yüzü olan Sırrı Süreyya'nın ardından yapılacak tek şey barışı hemen gerçekleştirmektir. Siyasetin ertelenemez görevi budur. Bu toplum Sırrı Süreyya'yı hiç unutmayacak. Başta DEM Parti olmak üzere hepimizin başı sağolsun."