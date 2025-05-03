Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Töreni Düzenlendi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/ Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından birçok yurttaş ve siyasi taziye dileklerini iletmek için Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geldi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Birçok siyasi ve yurttaş taziye dileklerini iletmek için Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geldi. Tuncer Bakırhan, Pervin Buldan, Sebahat Tuncel ve Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ise gelen taziyeleri kabul eden isimler arasındaydı.

"Üzüntümüzü tarif edecek kelime bulamıyoruz"

DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, taziyelerin ardından üzüntülerini paylaşarak Önder'in cenaze törenine ilişkin bilgiler aktardı. Koçyiğit, "Günlerdir sürdürdüğümüz umutlu bekleyişimiz ne yazık ki bugün, üzüntülü bir haberle kesintiye uğradı. Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öncelikle ailemizin, yoldaşlarımızın ve Türkiye halklarının başı sağ olsun. Bizim açımızdan çok büyük bir kayıp, yeri doldurulamaz. Üzüntümüzü tarif edecek kelime bulamıyoruz" dedi.

"Naaşı yarın 11: 00'de Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne gelecek"

Koçyiğit'in cenaze törenine ilişkin verdiği bilgiler şu şekilde:

"Yarın Sırrı Süreyya Önder'in naaşı saat 11.00'de Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne gelecek ve orada bir tören düzenlenecek. Bütün Türkiye halklarını, bütün İstanbulluları Sırrı Süreyya Önder'i uğurlamak için Taksim'e beklediğimizi söylemek istiyorum. Oradaki törenin ardından naaşı Levent Barbaros Camii'ne götüreceğiz. Cenaze töreninin ardından da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda onu sonsuzluğa uğurlayacağız. Tekrardan bütün halkımızın başı sağ olsun.

"Barış mücadelesi veren bir yoldaşımızı kaybettik"

"Çok üzgünüz. Barış mücadelesi veren bir yoldaşımızı kaybettik. Meclis başkanvekilimizi, İmralı Heyetimizin bir üyesini kaybettik. Acımız büyük. Yarın, ona yakışır şekilde, Türkiye halklarıyla birlikte Sırrı Süreyya Önder'i sonsuzluğa uğurlayacağız"

"İstanbul'a gelemeyenler için Türkiye'nin dört bir yanında, il ve ilçe binalarımızda taziyeler kabul edilecek"

Önder'in ardından "Barış mücadelesi hepimiz için yol gösterici oldu" diyen Sezai Temelli şöyle konuştu:

"Çok üzgünüz. Gerçekten 18 gün boyunca Sırrı Başkan direndi ama maalesef onu yitirdik. Ancak onun barış mücadelesi hepimiz için yol gösterici oldu ve mücadelesi bugünden sonra da yaşamaya devam edecek. Ancak İstanbul'a gelemeyenler için Türkiye'nin dört bir yanında, il ve ilçe binalarımızda taziyeler kabul edilecek. Tüm Türkiye halklarını bu acı günde dayanışmaya, ortaklaşmaya, yan yana gelmeye, barışa ve Sırrı Süreyya Önder'in anısına sahip çıkmaya davet ediyoruz"

Gülsüm Elvan da oradaydı

Gezi eylemlerinde polisin biber gazı fişeğiyle öldürülen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da taziye dileklerini iletmek için Kültür Merkezine geldi. Ayrıca Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de DEM Partili vekil ve aileye baş sağlığı dileklerini iletti.