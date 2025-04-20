Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Stabil - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Stabil

Sırrı Süreyya Önder\'in Sağlık Durumu Stabil

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu stabil ve ailesi umutlu bekliyor.

20.04.2025 18:58
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, ağabeyinin sağlık durumuna ilişkin, "Durumun şu an için stabil gitmesi hasta için olumlu bir süreç deniliyor. Çünkü vücudun, organların dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz, bekliyoruz." dedi.

Sırrı Süreyya Önder'in tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Ali Önder, ağabeyinin durumunun stabil olduğunu, bunun da bu aşamada kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ali Önder, "Durumun şu an için stabil gitmesi hasta için olumlu bir süreç deniliyor. Çünkü vücudun, organların dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz, bekliyoruz." dedi.

Önder'in tepki verip vermediği sorusu üzerine Ali Önder, "Onun bir ölçüt olmadığını da biliyoruz. Yeğenim ilk görüşünde evet o tepkiyi vermişti ama bunun evreleri, devreleri var. Yani çünkü uyutulma süreci var." diye konuştu.

Ağabeyini henüz görmediğini dile getiren Önder, "Ziyarete girmemeye büyük özen gösteriyorum. Burada bir mucize gerçekleştiriyor, hocalarımız resmen iğneyle kuyu kazıyor. Şimdi böylesi bir emekle geri döndürülen bir hastaya gidip üzerimden bir şey bırakmak istemiyorum. Ne kadar steril bir vaziyette girerseniz girin hastane ortamındayız. Hocalarımın verdiği haberlerle yetiniyorum. İçeriye girmesem de olur. Bir an evvel iyileşsin, aramıza dönsün, hep birlikte görelim." diye konuştu.

Ameliyattan sonra kalbin kapatılmadığına ilişkin iddiaların sorulması üzerine Önder, "Operasyondan sonra tedbir amaçlı göğüs kapatılmamıştı ama bugün karar verdiler, kapattılar." bilgisini paylaştı.

Yılmaz Erdoğan'dan ziyaret

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan da hastaneye gelerek Önder'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastane yetkililerinden de bilgi alan Erdoğan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Önder'in çok sevdiği bir yakın arkadaşı olduğunu, başından beri süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Umutluyum. Yani içim hem umutlu olmak istiyor hem de gerçekten umutluyum. Atlatacağına inanıyorum bunu. Neredeyse biliyorum yani. O maçı buradan vermez. Ayrıca benim çok can bir dost olarak ona ihtiyacım var ama esas daha da önemlisi bütün ülkenin ona, onun temsil ettiği şeylere, muhabbetine, onun mesajına ihtiyacı var. Neredeyse Türkçeyi tekrar Türkçeye çeviren, birbirimizi, kendimizi anlamamıza büyük katkılar sunan bir usta. Şu anda buradaki varlığımızı da hissettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Erdoğan, Önder'in durumunun stabil olduğunun kendisine aktarıldığını söyledi.

Öte yandan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal ile yönetmen Sinan Çetin'in aralarında bulunduğu çok sayıda kişi de Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye gelerek, ziyarette bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Stabil - Son Dakika

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