TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Kobani Davası'ndaki cezalara tepki gösterdi - Son Dakika
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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Kobani Davası'ndaki cezalara tepki gösterdi

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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Kobani Davası'ndan çıkan cezalara tepki göstererek, bu cezaların memleketin barış ve birlikte yaşam umuduna yönelik olduğunu belirtti. Önder, AK Parti'nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesi olduğunu ifade etti. Başkanlık Divanı'nın oluşmaması nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nun çalışmalarının devam etmeyeceğini açıklayan Önder, birleşimi zindandaki arkadaşlarına selam vererek kapattı.

16.05.2024 18:35
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(ANKARA)- TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda Kobani Davası'ndan çıkan cezalara tepki gösterdi. Önder, "Olan memleketin barış ve birlikte yaşam umuduna yöneliktir. AK Parti cenahı bunun farkına varmadı ama günbegün ortaya çıkan şeylerle görüyoruz. Bu da AK Parti'nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir" dedi. Önder, Genel Kurul'u "Zindandaki bütün arkadaşlarımı selamlıyorum" ifadeleri ile kapattı.

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşimini yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Sürayya Önder, Kobani Davası'nda çıkan cezalara ilişkin konuştu. Önder, şunları söyledi:

"Kobani Davasında yağdırılan cezalar bu cezaya muhatap olan arkadaşlarımın hiçbiri tarafından hak edilmiş bir şey değil. Olan memleketin barış ve birlikte yaşam umuduna yöneliktir. Birincisi bu. İkincisi, maalesef bütün uyarılarımıza rağmen AK Parti cenahı bunun farkına varmadı ama günbegün ortaya çıkan şeylerle görüyoruz. Bu da AK Partinin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir. Çünkü çözüm sürecine ait tüm şeyler kriminalize edilmiştir, cezanın konusu yapılmıştır."

Başkanlık Divanı'nın oluşmaması nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nun çalışmalarının devam etmeyeceğini belirten Önder, "Alınan karar gereğince kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 21 Mayıs 2024 salı günü 15: 00'te toplanmak üzere birleşimi kapatmadan zindandaki bütün arkadaşlarımı selamlıyorum" diyerek birleşimi kapattı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Kobani Davası\'ndaki cezalara tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

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