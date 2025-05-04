Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı sonrası hayatını kaybederek Zincirlikuyu'ya defnedildi.

04.05.2025 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kalbindeki ana aort damarının yırtılması sonucu 15 Nisan'da hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulduğu hastanede dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için ilk tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Törenin ardından, Sırrı Süreyya Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.

Barış için zeytin dalı

Camide, Önder'in annesi Zeliha Önder, kardeşi Ali Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir ve yakınları taziyeleri kabul etti. Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutunun üstüne karanfiller, barışı simgeleyen zeytin dalları ve beyaz tülbent konuldu. Önder için, ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazı, Önder'in vasiyeti üzerine ilahiyatçı İhsan Eliaçık kıldırdı.

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, cami avlusunu dolduran kalabalık eşliğinde, Levent'ten Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Mezarlıkta, "Barışın elçisi ölümsüzdür" sloganları atan kalabalık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mezarlığa gelişi sırsında da "Özgür'e uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

Kaynak: ANKA

Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu, Milletvekili, DEM Parti, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:38:03. #7.12#
SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.