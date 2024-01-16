Hatay'ın Altınözü ilçesinde sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentte sağanak sonrası etkili olan sis yüzünden görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kara yolunda önlem alan jandarma trafik ekipleri, sis dolayısıyla sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte sağanak sonrası etkili olan sis yüzünden görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Kara yolunda önlem alan jandarma trafik ekipleri, sis dolayısıyla sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: AA