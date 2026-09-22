Sisam\'dan dönerken yattan düşen iş insanı Kuşadası\'nda sahilde ölü bulundu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sahile vurmuş erkek cesedi bulundu. Cesedin önceki gün Sisam Adası'ndan Kuşadası'na dönerken yattan denize düşüp kaybolan iş insanı Rıza Muslu'ya ait olduğu belirlendi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Karaova Mahallesi Sahil Siteleri'nde meydana geldi. Plajda serinlemek için denize girenler, kıyıda hareketsiz yatan kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde, kıyıda yatan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede cesedin önceki gün Sisam Adası'ndan Kuşadası'na dönerken yattan düşüp, denizde kaybolan iş insanı Rıza Muslu'ya ait olduğu tespit edildi. Muslu'nun cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.