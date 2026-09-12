Sisi'den Hürmüz ve Babulmendeb uyarısı, seyrüsefer güvenliği vurgusu - Son Dakika
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Sisi'den Hürmüz ve Babulmendeb uyarısı, seyrüsefer güvenliği vurgusu

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yeni Delhi'deki 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarındaki gelişmelere dikkati çekerek uluslararası seyrüsefer güvenliğinin korunmasının önemini vurguladı. Sisi, Orta Doğu'daki gelişmelerin küresel ekonomi, ticaret ve tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkilerine işaret etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında uluslararası seyrüsefer güvenliğinin korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Konuşmasında Hürmüz Boğazı ile Babulmendeb Boğazı'ndaki gelişmelere dikkati çeken Sisi, uluslararası seyrüsefer güvenliği ve serbestliğinin korunmasının önemine işaret etti.

Sisi, Orta Doğu'daki mevcut gelişmelerin küresel ekonomi, ticaret, enerji hareketliliği ve tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkilerinin, güvenlik ile kalkınma arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, Mısır'ın stratejik konumu ve küresel ticaret açısından merkezi rolü nedeniyle seyrüsefer güvenliğinin öneminin farkında olduğunu söyledi.

Sisi, ayrıca BRICS çerçevesinde elde edilen kazanımların ilerletilmesi, ülkelerin imkanlarından yararlanılması, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyen, büyüme kaynaklarını çeşitlendiren ve verimliliği artıran projeler oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sisi'den Hürmüz ve Babulmendeb uyarısı, seyrüsefer güvenliği vurgusu - Son Dakika

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