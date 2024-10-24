Sisi: Ortadoğu'da Savaş Tehlikesi - Son Dakika
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Sisi: Ortadoğu'da Savaş Tehlikesi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze ve Lübnan'daki ihlallere dikkat çekerek, bölgesel savaş riskine vurgu yaptı.

24.10.2024 15:46
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in işgali ve ablukası altındaki Gazze ve Lübnan'da İsrail tarafından işlenen ihlallerin hesabının sorulamadığını belirterek, Ortadoğu'nun geniş kapsamlı bir bölgesel savaşa sürüklenme tehlikesi bulunduğunu söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı, Rusya'da BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen "Genişletilmiş BRICS+ Oturumu"nda yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da geniş kapsamlı bir bölgesel savaşa sürüklenme tehlikesine dikkati çekti.

Mısır'ın bu platformu, BRICS ülkeleri ile güney ülkeleri arasında işbirliğini artırmak için bir fırsat olarak değerlendirdiğini vurgulayan Sisi, gelişmekte olan ülkelerin finansmana erişimini sağlamada çok taraflı kalkınma bankalarının rolünün artırılmasının önemine değindi.

Toplantının, karmaşık krizlerin ve zorlukların yaşandığı bir dönemde, uluslararası çok taraflı sistemin güvenilirliğine yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde gerçekleştirildiğini ifade eden Sisi, uluslararası hukuk ve insani hukukun ihlalleri karşısındaki cezasızlık ve adalet eksikliğinin günümüz dünyasında çifte standartların ve ilkesizliğin en büyük kanıtı olduğunu söyledi.

Bu durumun insani felaketlere, savaşların sürmesine ve genişlemesine yol açtığını belirten Sisi, çatışmaların yayılmasının, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'deki deniz trafiğini, uluslararası ticareti ve küresel tedarik zincirlerini de tehdit ettiğini dolayısıyla tüm bunların uluslararası iş birliğini kaçınılmaz hale getirdiğini kaydetti.

Rusya'nın BRICS dönem başkanı olduğu 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da gerçekleştiriliyor.

"BRIC" grubu, gelişmekte olan ülkelerin küresel meselelerde daha fazla söz sahibi olması amacıyla Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in katılımıyla 2006'da kuruldu.

Adını kurucu ülkelerin İngilizce baş harflerinden alan grup, 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla "BRICS" adını aldı.

Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak'ta BRICS'e katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Lübnan, Dünya, Gazze, Mısır, Son Dakika

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