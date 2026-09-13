Sisi, Pezeşkiyan'a Arap ülkelere saldırıların durması çağrısı yaptı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede Arap ülkelerine yönelik her türlü saldırının "iyi komşuluk ilkelerinin korunması amacıyla" durdurulması gerektiğini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Sisi, görüşmede Mısır'ın bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesine yönelik çabaları destekleyen sabit ve köklü tutumunu vurguladı.

İran'ın gerilimi sona erdirmek ve krize kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışçıl çözüm bulunmasını sağlamak için mümkün olan tüm çabayı göstermesi gerektiğini vurgulayan Sisi, bunun bölge ülkelerinin egemenliğinin korunmasını ve halklarının sahip olduğu imkanların güvence altına alınmasını sağlayacağını ifade etti.

Sisi, görüşmede "iyi komşuluk ilkelerinin korunması ve bölge halklarını bir araya getiren tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi amacıyla" Arap ülkelerine yönelik her türlü saldırının durdurulması gerektiğini vurguladı.