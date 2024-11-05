Sisi ve Abbas'tan Filistin görüşmesi

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KAHİRE, 5 Kasım (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Pazartesi günü Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada iki liderin pazartesi ve cuma günleri arasında Kahire'de düzenlenen 12. Dünya Kent Forumu sırasında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşme sırasında Sisi, Filistin davasını desteklediklerini ve İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik tüm saldırılarını reddettiklerini vurguladı.

Mısır'ın sükunetin sağlanması, ateşkesin uygulanması ve insani yardımların ulaştırılması için çabalarını sürdürdüğünü teyit eden Sisi, Filistin halkının uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak 1967 öncesindeki sınırlara dayanan bağımsız bir devlet kurma yönündeki meşru hakkını korumak için çalıştıklarını da ifade etti.

Mısır'ın, Filistin Yönetimi'ne olan sarsılmaz desteğinin de altını çizen Sisi, Filistin halkının uzlaşıya varmasına yardımcı olmak için çaba gösterdiklerini yineledi.

Abbas ise Mısır'ın Filistin davasını destekleme konusundaki tarihi rolü ve sürekli çabaları için derin şükranlarını ifade ederek Filistin halkının Mısır'ın destekleyici rolü ve yardımlarını takdir ettiğini vurguladı.