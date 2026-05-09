Sisi ve Macron'dan Bölgesel Görüşme

09.05.2026 21:21
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Macron ile bölgedeki gerilimi ve ikili ilişkileri görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gerilimi ve bunun tedarik zincirine etkilerini görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Burc El Arab kentinde bulunan Senghor Üniversitesi'nin yeni kampüsünün açılışı için Mısır'da bulunan Macron ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bölgedeki gerilimler ve bunların tedarik zincirleri, ticaret ve ulaşıma etkileri konuşuldu.

Sisi ve Macron görüşmelerinde ayrıca, Orta Doğu'daki gerilimi düşürme yönünde Mısır ve Fransa'nın sarf ettiği çabaları değerlendirdi.

Bölgenin daha fazla gerilim ve istikrarsızlıktan korunması gerektiğinin altını çizen Sisi, mevcut gerilimin hem bölgenin hem de dünyanın güvenliği üzerinde olumsuz etkiler bıraktığı gibi tedarik zinciri, ticaret ve ulaşımı ciddi anlamda etkilediğini vurguladı.

Sisi ayrıca Mısır'ın, Arap ülkelerinin güvenliği ve istikrarına verdiği desteğe ilişkin kararlı duruşunu yineledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesi ile Fransa arasında ticaret, yatırım, eğitim, sanayi ve ulaşım gibi alanlarda ikili işbirliğini ilerletmenin önemine dikkati çekti.

Emmanuel Macron da Mısır'ın çabalarını takdir ederek, mevcut krizin kısa sürede çözüme kavuşmasını ve bunun Orta Doğu'da barış ile istikrarın yeniden sağlanmasına katkı sunmasını umduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
