Sisi ve Zelenskiy'den Ortadoğu ve İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sisi ve Zelenskiy'den Ortadoğu ve İşbirliği Görüşmesi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ukrayna'nın Zelenskiy ile telefon görüşmesinde işbirliği ve Orta Doğu'yu ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ikili işbirliğini ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır ile Ukrayna arasındaki işbirliğini ticaret ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilerletme olanaklarının ele alındığı görüşmede, Orta Doğu ve Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin son durum ve Mısır'ın bölgede gerilimi düşürme amacıyla sarf ettiği çabalar konuşuldu.

Zelenskiy ile görüşmede, bölgesel barış ve istikrarın korunması için mevcut gerilimin barışçıl yollarla çözülmesinin önemine vurgu yapan Sisi, bölgedeki mevcut gerilimin önüne geçilmesi için bölgesel ve uluslararası çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Orta Doğu'daki gerilimin hem güvenlik ve istikrarı hem de uluslararası ticareti olumsuz etkilediğine dikkati çeken Sisi, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirecek siyasi çabalara desteğini teyit etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de bölgedeki mevcut gerilimin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Dış Politika, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sisi ve Zelenskiy'den Ortadoğu ve İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti Tokat'ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti
Kahire’de AVM’de patlama: 2 ölü, 12 yaralı Kahire'de AVM'de patlama: 2 ölü, 12 yaralı
Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Manisa’da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti Manisa'da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti
Bodrum’da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı Bodrum'da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: “Ben bir p.... atıp çıkacağım“ demiş CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: "Ben bir p.... atıp çıkacağım" demiş

23:45
Maç bitti, olan ona oldu Barış Alper Yılmaz’a hayatının şoku
Maç bitti, olan ona oldu! Barış Alper Yılmaz'a hayatının şoku
23:29
Osimhen’in golleri yetmedi Galatasaray’a sahasında büyük şok
Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok
23:18
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
21:51
3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
21:51
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti’de İşte o isimler
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
21:14
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 03:41:25. #7.13#
SON DAKİKA: Sisi ve Zelenskiy'den Ortadoğu ve İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.