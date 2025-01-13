Şişli Belediye Başkanı Bakan Kurum ile Riskli Yapıları Görüştü

Güncel

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Kurum'un paylaşımı şöyle:

"Bugün Bakanlığımızda Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan'ı kabul ettik. İstanbul'umuzda yer alan riskli yapıları bir an önce dönüştürerek vatandaşlarımızı sağlam yuvalarına kavuşturmak için her bir belediyemizle iş birliği içinde olmaya ve durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz."