Şişli Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu'na Destek: 'Aydınlık Günler Yakın'

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(İSTANBUL) - Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılından beri İstanbul ittifakını sağlayan kişi olduğunu belirterek "Burada aslında olan belli, muhalefetsiz bir toplum arzusu içerisinde olan bir siyasal iktidar var. Fakat hep aynı şeyi söylüyoruz; 'zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar'. Herkes rahat olsun sandık bu işin cevabını verecek. Aydınlık günler çok yakındır" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde ifade veriyor. İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne giden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, şunları söyledi:

"Herkes rahat olsun sandık bu işin cevabını verecek"

"Çok uzun süredir bir sürecin içerisindeyiz. Siyasallaşmış yargının toplumsal muhalefet üzerindeki baskısıyla karşı karşıyayız. Siyasette bunu görüyoruz. Basında bunu görüyoruz. Sanatçılarda bunu görüyoruz. ve gün sonunda tabii ki Ekrem Başkanımız... Aslında 2019'dan bu yana toplumsal muhalefeti örgütleyen İstanbul ittifakını sağlayan esas kişi. Burada aslında olan belli, muhalefetsiz bir toplum arzusu içerisinde olan bir siyasal iktidar var. Fakat hep aynı şeyi söylüyoruz; 'zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar'. Herkes rahat olsun sandık bu işin cevabını verecek. Aydınlık günler çok yakındır."