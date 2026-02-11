Resul Emrah Şahan'a "Kent uzlaşısı" davasında tahliye edildi ama cezaevinden çıkamayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Resul Emrah Şahan'a "Kent uzlaşısı" davasında tahliye edildi ama cezaevinden çıkamayacak

Resul Emrah Şahan\'a "Kent uzlaşısı" davasında tahliye edildi ama cezaevinden çıkamayacak
11.02.2026 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli Belediye Başkanlığı görevinden tutuklanarak uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla tutuklu bulunduğu "Kent uzlaşısı" davasında tahliye edildi. Şahan, İBB dosyası kapsamında tutuklu olarak bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak.

Şişli Belediye Başkanlığı görevinden tutuklanarak uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla tutuklu bulunduğu "Kent uzlaşısı" davasında tahliye kararı verildi. Tutukluluk incelemesinde sulh ceza hakimliği, yurt dışına çıkış yasağı ile sanıkların tahliyesine hükmetti.

Şahan, İBB soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı için cezaevinden çıkamayacak. Ayrıca, "Kent Uzlaşısı" soruşturmasının üzerinden 11 ay geçmesine rağmen halen iddianame hazırlanmadı.

KENT UZLAŞISI DAVASI HAKKINDA

"Terör" soruşturmalarına konu olan "Kent Uzlaşısı", 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında yapılan stratejik birliği ifade ediyor. DEM Parti, kent uzlaşısını "Kentin tüm dinamiklerinin üzerinde uzlaştığı adaylarla seçimlere katılmak" olarak tanımlamıştı.

Bu çerçevede, Batı illerindeki bazı bölgelerde aday çıkarmayıp CHP ile işbirliği yapmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP birinci parti olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yerel seçimlerin ardından kent uzlaşısını PKK'nın metropol illerde etkinliğini artırma hedefi taşıyan bir faaliyet olarak tanımlamıştı.

Bu kapsamda "terör" soruşturmaları başlatılmış, ilk olarak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı.

Resul Emrah Şahan, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Resul Emrah Şahan'a 'Kent uzlaşısı' davasında tahliye edildi ama cezaevinden çıkamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti

14:37
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:19
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 14:52:36. #7.11#
SON DAKİKA: Resul Emrah Şahan'a "Kent uzlaşısı" davasında tahliye edildi ama cezaevinden çıkamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.