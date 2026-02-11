Resul Emrah Şahan\'a "Kent uzlaşısı" davasında tahliye edildi ama cezaevinden çıkamayacak

Şişli Belediye Başkanlığı görevinden tutuklanarak uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla tutuklu bulunduğu "Kent uzlaşısı" davasında tahliye kararı verildi. Tutukluluk incelemesinde sulh ceza hakimliği, yurt dışına çıkış yasağı ile sanıkların tahliyesine hükmetti.

Şahan, İBB soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı için cezaevinden çıkamayacak. Ayrıca, "Kent Uzlaşısı" soruşturmasının üzerinden 11 ay geçmesine rağmen halen iddianame hazırlanmadı.

KENT UZLAŞISI DAVASI HAKKINDA

"Terör" soruşturmalarına konu olan "Kent Uzlaşısı", 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında yapılan stratejik birliği ifade ediyor. DEM Parti, kent uzlaşısını "Kentin tüm dinamiklerinin üzerinde uzlaştığı adaylarla seçimlere katılmak" olarak tanımlamıştı.

Bu çerçevede, Batı illerindeki bazı bölgelerde aday çıkarmayıp CHP ile işbirliği yapmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP birinci parti olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yerel seçimlerin ardından kent uzlaşısını PKK'nın metropol illerde etkinliğini artırma hedefi taşıyan bir faaliyet olarak tanımlamıştı.

Bu kapsamda "terör" soruşturmaları başlatılmış, ilk olarak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı.