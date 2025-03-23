Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Tutuklandı

(İSTANBUL) 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kararın ardından avukatı aracılığıyla paylaştığı mesajda, "Hakkımda hiçbir delil olmaksızın özgürlüğüm kısıtlandı ama sizlerle olan gönül bağımda mücadelemi sürdüreceğim. Çok az zaman sonra sizlerle tekrar özgürlükle buluşacağız" ifadelerini kullandı.

19 Mart operasyonları kapsamında dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında 'kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklama kararı verildi.

Şahan, tutuklama kararının ardından avukatı aracılığıyla bir mesaj paylaştı. Şahan mesajında, "Sevgili Şişlililer. Haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandım. Hakkımda hiçbir delil olmaksızın özgürlüğüm kısıtlandı ama sizlerle olan gönül bağımda mücadelemi sürdüreceğim. Çok az zaman sonra sizlerle tekrar özgürlükle buluşacağız" ifadelerini kullandı.