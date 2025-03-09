Şişli Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Etkinliklerle Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şişli Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Etkinliklerle Kutladı

Şişli Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında tiyatro, konser ve sergi gibi birçok etkinlik düzenledi. Kadınların hakları ve sorunları üzerine söyleşilere ev sahipliği yapıldı, ayrıca kadınlara özel vapur turu gerçekleştirildi.

09.03.2025 13:48  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bir dizi özel etkinlikle kutladı. Tiyatro oyunlarından usta kadın yazarların söyleşilerine, konserlerden vapur gezisine kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapılırken, Öncü Kadınlarımız Müze Sergisi de Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde sanatseverlerle buluştu.

Şişli Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda, edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimleri, kadın haklarını ve kadınların yaşadığı sorunları konuşmak üzere 6 Mart'ta Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde bir araya geldi. "Kalemin Ucunda Kadın Var" başlığıyla yapılan söyleşiye, yazarlar İnci Aral, Mine Söğüt, Oya Baydar ve Erendiz Atasü konuk oldu.

"Öncü kadınlarımız müze sergisi"

7 Mart'ta 'Biz Şişli' etkinlikleri kapsamında Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde "Zabel" tiyatro oyunu, 8 Mart'ta ise Türk tiyatrosunun klasik eserlerinden "Kanlı Nigar" izleyiciyle buluştu. Ayrıca, Küratör, ressam Ülkü Cılızoğlu'nun konsept projesi olan "Öncü Kadınlarımız Müze Sergisi" de 8 Mart'ta Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde kapılarını açtı. Öncü Kadınlarımız Müze Resim Sergisi, 36 ressam tarafından yapılan 50 eserden oluşuyor. Türkiye tarihinde iz bırakmış öncü kadınları unutturmamak, yeni nesillerle tanıştırmak amacıyla hazırlanan projede ilklere öncülük eden Cumhuriyet Kadınları usta sanatçıların kişisel kurgularıyla ve özgün teknikleriyle resmedilerek ele alınıyor. Resmedilen kadınlar arasında Muazzez İlmiye Çığ, Şerife Bacı, Halide Edip Adıvar, Nene Hatun, Türkan Saylan, Zübeyde Hanım gibi çok sayıda isim yer alıyor. Sergi 21 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

"Başkan Şahan kadınlarla iftar sofrasında buluştu"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaklaşık 1.000 Şişlili kadının katılımıyla dün akşam iftar sofrasında buluştu. Şahan, konuşmasının başında hem Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı hem de tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olması temennisinde bulundu.

"8 Mart eşitlik mücadelesinin simge günüdür"

Şahan,"Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün onurunu, mücadelesini ve dayanışmasını hep birlikte paylaşmak için de buluştuk. Bir belediye başkanı olarak öncelikle şunu söylemek isterim; kadınların, yaşamın her alanında varlık gösterdiği, eşit haklar ve fırsatlara sahip olduğu bir kent, bir ülke, bir dünya için uğraşıyoruz. Seçimden bu yana, belediyede yönetici kadrosu, müdür ve başkan yardımcıları kadrosunun yüzde 70'i kadın. Kadınların adaletine, gücüne; kadınların değiştirme gücüne ve çalışkanlığıyla ancak aydınlık yarınlara varacağız. Biz yerel yönetimlerde kadınların bu anlamda hem sosyal hayatta hem iş gücünde, hem kent yaşamında ve karar alma mekanizmalarında olmaları için var gücümüzle çalışacağız. 8 Mart sadece bir kadınlar günü değil. 8 Mart hepimiz için bir eşitlik mücadelesinin simge günüdür.  Hepinizin tekrar Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.

"Kadınlara özel vapurla boğaz turu"

Öte yandan Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Şişli Belediyesi, bugün 1.000 kadını bugün İstanbul Boğazı'nda keyifli bir vapur turuna çıkaracak. Vapurda, kadınlar İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde unutulmaz bir gün geçirecek.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde yarın (10 Mart) 20.30'da Türkülerde Kadının Sesi başlığıyla sanatçılar Feryal Öney ve Ayfer Vardar, birlikte konser verecek. 11 Mart'ta ise yine Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde Çiğdem Tunç'un moderatörlüğünde gerçekleşecek "Birlikte İyiyiz" adlı söyleşide şair Orhan Aydın ve Reyhan Karaca konuşmacı olarak yer alacak.

Kaynak: ANKA

Şişli Belediyesi, Kadınlar Günü, Kültür Sanat, Etkinlikler, Belediye, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Kadın, Dünya, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Etkinliklerle Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
10:51 Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
10:51 Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
10:40 Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
10:17 Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
09:55 Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
09:48 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
09:41 Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:22 8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 18:48:36. #7.11#
SON DAKİKA: Şişli Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Etkinliklerle Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.