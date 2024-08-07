Şişli Belediyesi Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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Şişli Belediyesi Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği Sağlıyor

Şişli Belediyesi Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği Sağlıyor

Şişli Belediyesi, ekonomik zorluk yaşayan emeklilere yönelik 5 bin liralık 'Pazar Alışverişi Desteği' ödemelerine başladı. İlk etapta bin emeklinin hesabına 5 bin lira yatırıldı. Başkan Şahan, vatandaşların zor ekonomik koşullarda yanında olacaklarını belirtti.

07.08.2024 17:17  Güncelleme: 17:19
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(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi'nin ekonomik zorluk yaşayan emeklilere yönelik 5 bin liralık 'Pazar Alışverişi Desteği'nin ilk ödemeleri başladı. Haziran ayında alınan meclis kararının ardından ilk etapta bin emeklinin hesabına dün 5'şer bin lira yatırıldı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Vatandaşımızın bu zor ekonomik koşullarda yanında olacağız. Dayanışmacı belediyecilik anlayışımız, artarak devam etmek zorunda" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kent yoksulluğuyla mücadelede sosyal destek projelerini, artarak hayata geçirmeye devam ediyor. Geçen haziran ayında belediye meclisini olağanüstü toplayan Şahan, zor durumdaki emekliler için 5 bin liralık  'Pazar Alışverişi Desteği' kararını çıkarmıştı.

"Ödemeler başladı"

Şişli Belediyesi'nin 'Pazar Alışveriş Desteği'ne bugüne kadar 4 bin 800 kişi başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucu Şişli'de yaşayan ve 60 yaş üzerinde; başvuru şartlarına uygun olan 4 bin kişi tespit edildi. İncelemelerin ardından ilk etapta bin emeklinin hesabına 5'er bin lira yatırıldı. Banka hesaplarına yapılan ödemeler, Şişli Belediyesi tarafından SMS ile emeklilere bildirildi. SMS gönderilen emekliler, TC kimlik numaralarıyla ilgili bankaların ATM'lerinden paralarını çekebilecekler.  Öte yandan işlemleri devam eden diğer emeklilere yapılacak ödemeler ise kademeli olarak, önümüzdeki günlerde de sürecek. Ayrıca başvurular da, eylül ayında da devam edecek.

"Vatandaşımızın zor ekonomik koşullarda yanında olacağız"

Başkan Şahan, emeklilere ödeme yapılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Halkımız, bu kentte büyük ekonomik krizlerle mücadele ediyor. Sosyal demokrat belediyelere düşen görev; krizlerde emeklinin, öğrencinin, annenin, yurttaşın yanında olmak. Kent Lokantası, böyle bir proje. Kreşleri tam da bunun için açıyoruz. Meclisten çıkardığımız kararla, Emeklilere Pazar Desteği de bunun örneklerinden biriydi. Dayanışmacı belediyecilik anlayışımızın örneklerinden biriydi. 4 bin 800 vatandaşımız başvurdu. 4 bini incelemelerden geçerek bu yardımı almaya hak kazandı. İlk bin emekliye ödemeyi yaptık. Diğerlerini de bu ay içerisinde bitireceğiz. Vatandaşımızın bu zor ekonomik koşullarda yanında olacağız. Dayanışmacı belediyecilik anlayışımız, artarak devam etmek zorunda."

"Kent yoksulluğuyla mücadele"

Şişli Belediyesi, sosyal destek projeleri kapsamında uygun fiyata, lezzetli ve sağlıklı yemek hizmetini, mobil olarak sunan Gezici Kent Lokantası ile Gezici Kent Kafe'nin yanı sıra, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde ilçenin ilk sabit kent lokantasını da hizmete sokmuştu.  Ayrıca Şişli Belediyesi tarafından 3 kreşin temeli atılırken, nisan ayında hayata geçirilen Bizim Sokak projesi'ne bugün kadar 27 bin çocuk katıldı. Projeye ilişkin yapılan Etki Değerlendirme Raporuna göre Bizim Sokak'ta memnuniyet oranı ise yüzde 95 olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği Sağlıyor - Son Dakika

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