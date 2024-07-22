Şişli Belediyesi İşçileri Maaş Eksikliği Nedeniyle Oturma Eylemi Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şişli Belediyesi İşçileri Maaş Eksikliği Nedeniyle Oturma Eylemi Yaptı

Şişli Belediyesine bağlı bazı işçiler, maaşlarını eksik ve düzensiz aldıkları gerekçesiyle belediye binası önünde oturma eylemi yaptı. DİSK Genel-İş 3 No'lu Şubesi'ne bağlı işçiler, hak edişlerinin tam olarak ödenmediğini belirterek, maaşlarının eksiksiz ve tam yatırılması için çağrıda bulundu.

22.07.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli Belediyesine bağlı bazı işçiler, maaşlarını eksik ve düzensiz aldıkları gerekçesiyle belediye binası önünde oturma eylemi yaptı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş 3 No'lu Şubesi'ne bağlı işçiler, "Direne direne kazanacağız" sloganları atarak, "Bizimkisi bir hak alma mücadelesi" yazılı pankart açtı.

DİSK Genel-İş 3 No'lu Şube Sekreteri Neşe Karaçimen, basın açıklamasında, hak edişleriyle ilgili sıkıntılarının devam ettiğini söyledi.

Karaçimen, "Belediye yönetimimiz aylardır ücret ödeme görevini tam olarak yerine getirmemektedir. Maaşlarımızın eksiksiz ve tam yatırılması için tekrar tekrar çağrı yapmaktayız. Fakat bu çağrılarımız ne yönetim tarafından ne de sayın başkanımız tarafından ısrarla duyulmamaktadır." diye konuştu.

"Çok maaş almıyor ve fazlasını istemiyoruz"

Aldıkları maaşlarla geçinemediklerini dile getiren Karaçimen, şunları kaydetti:

"Toplu iş sözleşmemizden doğan haklar gereği maaşlarımıza ek olarak ödenen yol, yemek ve ikramiye paraları ise asıl ücretimizmiş gibi sunularak çok maaş alıyormuşuz algısı yapılmaktadır. Fakat biz işçilerin günlük yevmiyesi 1100 liradır. Çok maaş almıyor ve fazlasını istemiyoruz. Tek isteğimiz ekonomik şartların zor olduğu İstanbul'da, emeğimizin karşılığını eksiksiz ve tam almaktır."

Grup, oturma eyleminin ardından dağıldı.

Kaynak: AA

Şişli Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi İşçileri Maaş Eksikliği Nedeniyle Oturma Eylemi Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:29 Tayvan’ın en büyük askeri tatbikatı başladı Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 16:32:06. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli Belediyesi İşçileri Maaş Eksikliği Nedeniyle Oturma Eylemi Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement