Şişli Belediyesi, Kilis'teki 'Umut Ormanı'na 3 Bin Fidan Bağışladı - Son Dakika
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Şişli Belediyesi, Kilis'teki 'Umut Ormanı'na 3 Bin Fidan Bağışladı

Şişli Belediyesi, TEMA Vakfı iş birliğiyle belediye çalışanları adına Kilis'teki 'Umut Ormanı'na 3 bin adet fidan bağışladı. Fidan bağışıyla ilgili personele teşekkür eden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 'Tüm çalışma arkadaşlarımızın adını taşıyan bu bağışla, kocaman bir orman oluşturuyoruz. Bu orman, 'Umut' adıyla ülkemize yüzlerce yıl nefes aldıracak' dedi.

17.06.2024 11:39
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(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi, TEMA Vakfı iş birliğiyle belediye çalışanları adına Kilis'teki 'Umut Ormanı'na 3 bin adet fidan bağışladı. Fidan bağışıyla ilgili personele teşekkür eden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Tüm çalışma arkadaşlarımızın adını taşıyan bu bağışla, kocaman bir orman oluşturuyoruz. Bu orman, 'Umut' adıyla ülkemize yüzlerce yıl nefes aldıracak" dedi.

Şişli Belediyesi, doğal yaşamın korunması ve yeşil alanların artırılması amacıyla TEMA Vakfı ile iş birliği içerisinde örnek bir projeye imza attı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın öncülüğünde gerçekleşen proje kapsamında Kurban Bayramı dolayısıyla çalışan tüm personel adına fidan bağışında bulunuldu.

Şişli Belediyesi ve TEMA Vakfı'ndan gelecek için bir adım

Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde, fidanlar genel müdürlüğün ağaçlandırma programına alındı. 3 bin fidan, önümüzdeki eylül ayından itibaren Kilis Gülbaba Mahallesi'ndeki Umut Ormanı'nda toprakla buluşacak. Ayrıca TEMA Vakfı da fidan bağışı dolayısıyla Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a "Bağış Belgesi" takdim etti.

"Umut adıyla ülkemize yüzlerce yıl nefe aldıracak"

Şişli Belediye Başkanı Şahan ise her bir personele özel olarak gönderdiği mektupta çalışanların hem Kurban Bayramı'nı kutladı hem de fidan bağışı kampanyasına gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Şahan, "Kurban Bayramı'nın bereketiyle, senin adına Kilis'te 'Umut Ormanı' kurulması için TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulunduk. Seninle birlikte tüm çalışma arkadaşlarımızın adını taşıyan bu bağışla, kocaman bir orman oluşturuyoruz. Bu orman 'Umut' adıyla ülkemize yüzlerce yıl nefes aldıracak" ifadelerini kullandı.

Resul Emrah Şahan, Şişli'yi daha güzel bir kent haline getirmek için de tüm çalışanlarla birlikte kararlılıkla çalışacaklarının da altını çizdi.

Çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları devam edecek

Öte yandan çevre bilincini artırmak ve daha yeşil bir gelecek yaratmak hedefiyle projeler hazırlayan Şişli Belediyesi, çevresel sürdürülebilirliği destekleme çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Şişli Belediyesi, Kilis'teki 'Umut Ormanı'na 3 Bin Fidan Bağışladı - Son Dakika
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