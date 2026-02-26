Şişli Aşevi'nde Hazırlanan Yemekler, İhtiyaç Sahibi Hanelere Ulaştırılıyor

(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi, ramazan ayında da vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Şişli Aşevi'nde hazırlanan yemekler, ilçedeki ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılıyor.

Şişli'de yıl boyu dayanışma ve paylaşma ruhunun öne çıktığı aşevinde ramazan heyecanı yaşanıyor. Ramazanın bereketiyle birlikte aşevinin kapasitesi ve menü içeriği de güncellendi.

Günün erken saatlerinde başlayan çalışmalarda toplam 26 personel görev alıyor. Yemekler, uzman gıda mühendisleri tarafından kalori hesapları yapılarak belirleniyor; hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanıp pişiriliyor. Aşevinde günlük 3 bin 200 kişilik yemek üretiliyor. Bu kapsamda bin 400 öğün, Şişli'deki 460 ihtiyaç sahibi haneye dağıtılıyor.

Ayrıca belediyeye ait kreşlerde bulunan 600 çocuğa üç öğün sunulan yemekler ile Bilim Evleri'nden hizmet alan 200 öğrencinin sağlıklı atıştırmalıkları da aşevinde hazırlanıyor.

İlçedeki taziye evlerine de aşevi aracılığıyla yemek desteği sağlanıyor.